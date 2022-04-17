ВОЙНА В Украине Киев и область меняет продолжительность комендантского часа

2022-04-17 15:00

В Киеве и Киевской области меняется продолжительность комендантского часа. С сегодняшнего дня он будет действовать с 22:00 до 05:00.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве и области меняется время комендантского часа. С сегодняшнего дня, с 17 апреля, комендантский час будет начинаться на час позже, а заканчиваться на час раньше. И продлится с 22:00 до 5:00 утра", - написал он.

Мэр также призвал соблюдать правила комендантского часа, а также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Отметим, что во время комендантского часа запрещается перемещаться населенным пунктом транспортом или пешком, находиться на улице и в других общественных местах. Исключение - при наличии у человека специального пропуска и удостоверения личности.

Напомним, что в населенных пунктах Гостомельского поселкового совета Киевской области вводят усиленный комендантский час.