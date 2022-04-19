ВОЙНА В Украине Устроить "ад" Путину: Британия отправит ВСУ бронированные ракетные установки Stormer

2022-04-19 17:30

Stormers хорошо передвигаются даже по влажной почве Украины.

Британия вскоре отправит в Украину бронированные ракетные установки Stormer HVM.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на информированные источники в Минобороны.

Две недели назад Минобороны Британии продемонстрировало пусковую установку Stormer для украинских коллег на выставке в Солсбери.

Stormer производится компанией BAE Systems, для ее управления требуется всего три человека (командир, водитель и стрелок) и ракеты Starstreak.

Этими ракетами можно сбивать вражеские низколетящие самолеты и вертолеты.

Эксперты называют их "лучшим комплектом", который был когда-либо отправлен западным государством.

13-титонные высокотехнологичные пусковые установки могут быть загружены и отправлены в Украину в считанные дни.

"Не секрет, что Британия обязалась помочь Украине с ее противовоздушными возможностями. Министр обороны выступит с заявлением в парламенте на этой неделе", - рассказал собеседник издания.

Бывший командующий британскими войсками в Афганистане Ричард Кемп отметил, что комбинация Stormer/ Starstreak нанесет армии Путина крупных убытков и усилит боеспособность Украины.

"Это чрезвычайно эффективная, высокомобильная боевая машина, которая нанесет серьезный ущерб любым попыткам авиации Путина нанести удар с малой высоты", - сказал военный.

Stormers хорошо передвигаются даже во влажной почве Украины.