ВОЙНА В Украине До -5 в Украине: синоптик предупредила о заморозках

2022-04-19 21:30

 

Погода в Украине в среду, 20 апреля, будет холодная - на всей территории, кроме востока, ночью и утром ожидаются заморозки от 0...-5 градусов.

Ночью на большей части страны прогнозируется +3...+8 градусов, на западе - около 0, а в Карпатах - до -5, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Эксперт добавила, что днем температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 градусов, а на востоке составит от +10 до +14.

По ее прогнозу в Карпатах возможен мокрый снег и дождь. Синоптик отметила, что дождь ожидается также в захваченном РФ Крыму, в Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Погода в Киеве завтра также ожидается холодная, на окраинах прогнозируются заморозки от 0 до -3 градусов.

"В Киеве 20-го апреля ночью холодно, +3+5 градусов, ...днем +8+10 градусов. Серьезные дожди маловероятны, разве что-то немного покапает среди дня...", - отметила Диденко.

subscriber subscriber

Еще по теме

ФОТО 18+ В Харьковской области в поле обнаружены тела русских военных без следов ранений - погибли от голода и холода

2022-03-31 11:01

В США готовят законопроект для заморозки золотого резерва России - СМИ

2022-03-23 20:00

Украинцев предупредили о заморозках до -5: погода по областям

2021-10-05 16:20

В Украине в ближайшее время ожидаются сильные заморозки

2021-09-29 20:20

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

До -5 в Украине: синоптик предупредила о заморозках

2022-04-19 21:30

Подоляк назвал единственный способ быстро закончить войну в Украине

2022-04-19 21:00

Арестович: Россия выдает потери своей армии за украинские

2022-04-19 20:30

В США рассказали о тактике рф на востоке Украины и численности российских войск

2022-04-19 20:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

До -5 в Украине: синоптик предупредила о заморозках 2022-04-19 21:30
Подоляк назвал единственный способ быстро закончить войну в Украине 2022-04-19 21:00
Арестович: Россия выдает потери своей армии за украинские 2022-04-19 20:30
В США рассказали о тактике рф на востоке Украины и численности российских войск 2022-04-19 20:00