ВОЙНА В Украине До -5 в Украине: синоптик предупредила о заморозках

2022-04-19 21:30

Погода в Украине в среду, 20 апреля, будет холодная - на всей территории, кроме востока, ночью и утром ожидаются заморозки от 0...-5 градусов.

Ночью на большей части страны прогнозируется +3...+8 градусов, на западе - около 0, а в Карпатах - до -5, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Эксперт добавила, что днем температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 градусов, а на востоке составит от +10 до +14.

По ее прогнозу в Карпатах возможен мокрый снег и дождь. Синоптик отметила, что дождь ожидается также в захваченном РФ Крыму, в Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Погода в Киеве завтра также ожидается холодная, на окраинах прогнозируются заморозки от 0 до -3 градусов.

"В Киеве 20-го апреля ночью холодно, +3+5 градусов, ...днем +8+10 градусов. Серьезные дожди маловероятны, разве что-то немного покапает среди дня...", - отметила Диденко.