ВОЙНА В Украине Стали известны реальные планы российских оккупантов на конец апреля - начало мая

2022-04-22 22:12

Рашисты намерены к 9 мая любой ценой попытаться оттеснить ВСУ за границы Донецкой и Луганской областей, а также удержать сухопутный коридор в Крым. Разумеется, есть большая веротяность того, что все их планы и потуги пойдут в направлении русского военного корабля. Того самого, который выполнил известный приказ украинских пограничников с острова Змеиный и уже ржавеет на дне Черного моря.

"Сейчас их цель вполне понятна: оттеснить украинские силы за административные границы Донетчины и Луганщины и удержать "сухопутный коридор" до временно оккупированного Крыма. Именно такую "победу" их власть и будет пытаться "продать" своему обществу. Но россия точно не ограничится исключительно этим", - заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, далее русские фашисты могут попытаться развить наступление и в других областях. Например, на Николаев, чтобы захватить как можно больше территорий. Однако это будет зависеть от результатов боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

На Донбассе, по мнению Мотузяника, россияне будут пытаться окружить украинскую войска в зоне ООС.

"Они любят отчитываться об образовании так называемых "котлов"", - сказал спикер Минобороны, добавив, что задача украинских защитников - этого не допустить.

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