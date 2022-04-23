ВОЙНА В Украине Украина ограничивает пункты растаможки авто из ЕС для собственных нужд

2022-04-23 22:30

На пунктах пропуска западной границы стоят огромные очереди из-за резкого роста импорта легковых автомобилей.

Растаможить машину для собственных нужд из стран Евросоюза при нулевой пошлине можно будет лишь на шести пунктах пропуска, поскольку из-за очереди на границе не могут проехать гуманитарные грузы.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Он напомнил, что уже более двух суток на пунктах пропуска западной границы стоят огромные очереди из-за резкого роста импорта легковых автомобилей. В условиях войны правительство отменило пошлину для ввозимых авто, что было направлено на упрощение работы волонтеров.

"Оформление новых транспортных средств объективно занимает много времени, из-за чего в огромных очередях сутками простаивают волонтеры с гуманитарными грузами – снарядами для бойцов, продуктами питания и медикаментами", – рассказывает Найем.

В то же время, добавил он, законодательство ЕС не позволяет создавать отдельные полосы для гуманитарных грузов. Поэтому украинская сторона ограничит пункты пропуска, где можно будет оформить машину, ввезенную для личных нужд, исключительно к следующим:

На польской границе: "Угринов", "Грушев", "Смольница", "Устилуг";

На словацкой границе: "г. Березный";

На венгерской границе: "Давинково", "Косино".

Ограничения начнут действовать с 00: 00 25 апреля.

Замминистра намекает, что некоторые украинцы злоупотребляют созданными для Вооруженных Сил и волонтеров льготами. Например, якобы "на нужды ВСУ" было ввезено десятки таких люксовых авто как BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года "и даже Cadillac Escalade за 3,1 млн грн".

В то же время речь идет не только об автомобилях – под видом гуманитарной помощи ввезли различные ткани на 360 млн грн и мобильные телефоны на почти 200 млн грн.

В ближайшее время Кабинету министров предложат соответствующие изменения в нормативную базу, чтобы исправить эту ситуацию без ущерба для настоящих волонтеров.