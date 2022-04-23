ВОЙНА В Украине видео Буча, Ирпень: ремонт и установка дверей. Если нет денег - эти мастера помогут бесплатно

2022-04-23 21:15

В Бучі та Ірпені небайдужі майстри встановлюють та ремонтують людям двері,  які майже місяць тому підчас окупації вибили руські фашисти, аби вдертися в житло та пограбувати.

"Людям в яких немає змоги розрахуватися, робимо безкоштовно",  - розповідає один з майстрів Дмитро. 

Якщо вам в Бучі чи Ірпені потрібна така допомога - телефонуйте  0634637457 (Дмитро) 

P.S. Це не реклама, а гуманітарна місія! Тільки разом проженемо ворога туди,  куди вже пішов руський воєнний корабель, та відбудуємо нашу неньку Україну! 

 

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Стало известно, когда Киевщину освободят от российских мин 2022-04-23 22:00
Разведка уточнила потери врага в боях за Мариуполь 2022-04-23 21:30