ВОЙНА В Украине видео Буча, Ирпень: ремонт и установка дверей. Если нет денег - эти мастера помогут бесплатно

2022-04-23 21:15

В Бучі та Ірпені небайдужі майстри встановлюють та ремонтують людям двері, які майже місяць тому підчас окупації вибили руські фашисти, аби вдертися в житло та пограбувати.

"Людям в яких немає змоги розрахуватися, робимо безкоштовно", - розповідає один з майстрів Дмитро.

Якщо вам в Бучі чи Ірпені потрібна така допомога - телефонуйте 0634637457 (Дмитро)

P.S. Це не реклама, а гуманітарна місія! Тільки разом проженемо ворога туди, куди вже пішов руський воєнний корабель, та відбудуємо нашу неньку Україну!