В Бучі та Ірпені небайдужі майстри встановлюють та ремонтують людям двері, які майже місяць тому підчас окупації вибили руські фашисти, аби вдертися в житло та пограбувати.
"Людям в яких немає змоги розрахуватися, робимо безкоштовно", - розповідає один з майстрів Дмитро.
Якщо вам в Бучі чи Ірпені потрібна така допомога - телефонуйте 0634637457 (Дмитро)
P.S. Це не реклама, а гуманітарна місія! Тільки разом проженемо ворога туди, куди вже пішов руський воєнний корабель, та відбудуємо нашу неньку Україну!