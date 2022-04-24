ВОЙНА В Украине Болгария отказалась от поставок оружия в Украину из-за споров в парламенте, - Bloomberg

2022-04-24 11:30

 

В парламенте Болгарии идут споры из-за вопроса поставок вооружения Украине. Страна пока отказалась предоставлять военную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что Болгария, которая является членом ЕС и НАТО, пока не спешит помогать Украине с оружием. Страна ограничивала свой вклад в оборону Украины гуманитарной помощью, предоставив каски и бронежилеты.

В парламенте Болгарии не могут прийти к единому мнению касательно данного вопроса. Пророссийские социалисты выступили против, заявив, что выйдут из коалиции, если военная техника будет отправлена ​​в Украину.

В то же время правоцентристская партия "Демократическая Болгария" также пригрозила выходом из коалиции, если правительство не поможет Украине.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что "Болгария слишком близка к конфликту", чтобы отправлять оружие в Украину.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба неоднократно обращался к болгарскому правительству, призывая оставаться "на правильной стороне истории".

Ранее мы сообщали, что Бельгия пообещала предоставить Украине военную помощь на 76 млн евро, которая будет включать автоматы, горючее и противотанковые средства.

subscriber subscriber

Еще по теме

Словения готовит к отправке в Украину танки Т-72

2022-04-23 18:30

россия начала готовить почву для применения ядерного оружия по Украине: три сценария

2022-04-23 15:30

Числа и времени недостаточно: Подоляк о поставках оружия Украине

2022-04-23 10:00

В ближайшем окружении путина уже признали войну против Украины катастрофической ошибкой, - Bloomberg

2022-04-22 20:34

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Что нужно делать на Пасху: приметы, запреты, ритуалы и заговоры

2022-04-24 13:00

В Украине в конце апреля потеплеет до +24: дата и карта погоды

2022-04-24 12:30

Какие переводы за границу разрешены сегодня: разъяснение НБУ

2022-04-24 12:00

Болгария отказалась от поставок оружия в Украину из-за споров в парламенте, - Bloomberg

2022-04-24 11:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Что нужно делать на Пасху: приметы, запреты, ритуалы и заговоры 2022-04-24 13:00
В Украине в конце апреля потеплеет до +24: дата и карта погоды 2022-04-24 12:30
Какие переводы за границу разрешены сегодня: разъяснение НБУ 2022-04-24 12:00
Болгария отказалась от поставок оружия в Украину из-за споров в парламенте, - Bloomberg 2022-04-24 11:30