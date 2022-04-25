ВОЙНА В Украине Оккупанты нанесли ракетные удары по Винниччине: погибли 5 человек, 18 ранены

2022-04-25 17:00

 

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Винницкой области. В регионе слышали сильный грохот и видели черный дым. По информации властей, враг пытался нанести удары по объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации. Там призвали граждан сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео разрушений.

"Прогремели несколько взрывов. Сохраняйте спокойствие и не оставляйте укрытий до отбоя воздушной тревоги. Просим также не публиковать фото, видео и информацию, которая может работать на пользу врага", – сказано в сообщении.

Глава областной военной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале позже сообщил, что под вражеские удары попали города Жмеринка и Казатин. По словам чиновника, оккупанты пытались нанести удары по объектам критической инфраструктуры.

По информации Винницкой областной прокуратуры, в результате вражеского обстрела предварительно 5 человек погибли, 18 получили ранения. По указанному факту следователями Управления СБ Украины в Винницкой области начаты уголовные производства (ч. 3 ст. 110 УК Украины – умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям).

Отметим, накануне оккупанты нанесли девять ракетных ударов по Кременчугу. Это самый мощный обстрел Полтавской области за время полномасштабной войны. В результате погиб один мирный житель, еще семь человек получили ранения. Российские войска разрушили ТЭЦ и нефтеперерабатывающий завод. Из-за этого отопительный сезон 2022-2023 гг. и обеспечение города горячей водой оказались под угрозой.

 

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Обмудсмен Людмила Денисова снова обвинила рф в грубом нарушении Женевской конвенции 2022-04-25 13:32