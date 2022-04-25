ВОЙНА В Украине Арестович рассказал о тайных переговорах Лукашенко с Западом: петляет, как может

2022-04-25 20:30

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о роли Беларуси в войне против нашей страны. По его словам, непризнанный белорусский президент Александр Лукашенко "петляет, как может".

Он также ведет тайные переговоры с Западом. Об этом Арестович рассказал в интервью российскому изданию "Медуза".

"Беларусь пытались втянуть в войну очень активно. Лукашенко петляет как может — и, по нашим данным, активно ведет сепаратные переговоры с Западом. Нам и белорусская оппозиция об этом говорит, и западная разведка. Они говорят без подробностей, но общий характер: "Я не виноват, он сам ко мне пришел", - сказал он.

При этом территория Беларуси и их военная инфраструктура, в частности, аэродромы, базы снабжения, железнодорожная сеть, были использованы для атак на Украину. Оттуда запускали ракеты, летала авиация, а также наступали войска.

"Это по определению является военной агрессией. Но мы специально не ставили этот вопрос, потому что мы понимаем саму Беларусь и очень четко разделяем белорусский народ и белорусские власти. А то, что белорусский народ был против, мы видели", - объяснил советник главы ОПУ.

На данный момент территорию Беларуси уже практически не используют. Была только пара эпизодических пусков ракет, а вот авиация уже не летает.

Кроме того, белорусским партизанам удалось испортить железнодорожную сеть, чем усложнили жизнь российским оккупантам.

"Я их к этому призывал, и на меня в Беларуси завели уголовное дело за терроризм. Но, как видите, не зря призывал. А Лукашенко сумел отпетлять. И за белорусскую территорию можно больше не волноваться", - добавил Арестович.

Ранее стало известно, что Арестович считает, что Лукашенко хочет договориться с Западом. По его мнению, Лукашенко не устраивают ни победа Путина, ни его поражение.