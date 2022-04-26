Мир Под прикрытием военных учений рф намерена напасть на страны Балтии, - посол Эстонии Каимо Кууск

2022-04-26 11:33

Россия под прикрытием военных учений намерена напасть на страны Балтии, - посол Эстонии

"Мы знаем, что у россии есть военные планы против нас. У них запланированы учения, которые они хотят провести. Поэтому нам не нужно ждать.

Мы предоставляем Украине оружие, и каждый "Джавелин", поражающий российский танк, делает угрозу против нас меньше".

"Мы решили, что мы никогда не оставим вас наедине. Также не оставим других друзей, которые тоже становятся жертвами агрессии.

Мы очень прагматичны, на самом деле. Мы маленькие, но хотим сказать, что мы компактны. Мы знаем, что наша оборона, защита начинается с Донбасса", - заявил посол Эстонии в Украине Каимо Кууск.

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Мир

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