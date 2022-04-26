ВОЙНА В Украине фото + видео Украина всё таки получит от Германии зенитные танки Gepard

2022-04-26 16:30

После встречи министров обороны на военной базе "Рамштайн" в Германии было решено предоставить Украине военную технику, а именно - зенитные самоходные установки Gepard.

Об этом сообщает немецкое оборонное ведомство в своем официальном Twitter-аккаунте.

На военной конференции "Рамштайн" министры обороны США, Украины и ряда стран ЕС обсуждают потребности Украины в оружии для противостояния российским оккупационным войскам. О передаче ВСУ Gepard Украине объявил министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

В издании Spiegel отмечают, что этим сообщением о передаче оружия Украине министр обороны Германии пытается смягчить критику, звучащую в сторону страны по поставке оружия – в последнее время Германию часто критикуют за нерешительность в этом вопросе.

Сколько единиц военной техники передадут Украине неизвестно, однако, по данным Defense Express, на складах немецких оборонных концернов находится около 50 единиц снятых с вооружения зенитных САУ Gepard.

Напомним, зенитная самоходная установка Gepard вооружена двумя 35-мм автоматическими орудиями, предназначена для уничтожения воздушных целей на дальности до 4 км и на высоте до 3 км. Эксплуатировались с 1976 года, были выведены из состава Бундесвера в начале 2010-х годов.