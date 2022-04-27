ВОЙНА В Украине "Уровень радиации на Чернобыльской АЭС аномален после месяца оккупации руссками", - глава МАГАТЭ

2022-04-27 12:28

Уровень радиации на Чернобыльской АЭС аномален после месяца оккупации российскими войсками. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ходе визита на ЧАЭС, сообщает AFP.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что непродолжительная российская оккупация зоны была "очень и очень опасной".

"Уровень радиации на месте аварии на Чернобыльской АЭС аномально вырос после того, как российские войска захватили этот район. Уровень радиации, я бы сказал, аномален. Были некоторые моменты, когда уровень повышался в результате перемещения тяжелой техники, которую сюда привозилироссийские войска, и когда они уезжали", - сказал Гросси.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты, которые без защиты находились в Рыжем лесу в Чернобыльской зоне, заработали как минимум вторую степень лучевой болезни. Даже те, кто выживут после этого, последствия будут терпеть не меньше, чем ликвидаторы 80-х. Тяжелая бронетехника во время движения подняла в воздух огромные облака радиоактивной пыли, которую рашисты достаточно долгое время вдыхали. Оккупантов, находившихся в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, с конца марта начали свозить в Гомельскую больницу, которая специализируется на лучевых болезнях. Многие из них находятся в тяжелом состоянии.

В Соцсетях по этому поводу даже появилась шутка: русский солдат может покинуть Чернобыль, но Чернобыль его не покинет уже никогда.

 

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