ВОЙНА В Украине Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС усугубилась - МАГАТЭ бьет тревогу

2024-08-19 09:36

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции усугубилась после удара беспилотника рядом. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

"Снова мы видим эскалацию угрозы ядерной безопасности и безопасности Запорожской АЭС. Я остаюсь чрезвычайно озабоченным и повторяю свой призыв к максимальной сдержанности со всех сторон и к строгому соблюдению установленных для защиты завода пяти конкретных принципов", - призвал он.

Он отметил, что наблюдательная миссия сообщила, что взрывчатка, которая была на борту беспилотника, сдетонировала неподалеку от спринклерных прудов для охлаждающей воды и примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередач, единственной линии в 750 киловольт, что обеспечивает энергопитание завода.

По данным МАГАТЭ, пострадавших в результате атаки нет, оборудование АЭС также невредимо.

В то же время наблюдатели отметили, что интенсивность боев возле ЗАЭС растет.

"Команда слышала частые взрывы, одиночный огонь из крупнокалиберных пулеметов и ружей, а также артиллерию на разных расстояниях от завода. Нет никаких признаков прекращения военной активности вблизи ЗАЭС", - указал глава МАГАТЭ.

Он добавил, что атомные электростанции разработаны таким образом, чтобы быть устойчивыми к техническим или человеческим сбоям и внешним событиям, включая экстремальные, но они не созданы, чтобы противостоять прямой военной атаке.