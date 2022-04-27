Курьезы видео Во время демонтажа монумента под Аркой дружбы народов в Киеве у русского рабочего отвалилась голова

2022-04-27 10:29

В центре Киева был демонтирован монумент под Аркой дружбы народов, установленный в 1981 году как символ дружбы Украины и россии.

"Не без труда, но советскую скульптуру двух рабочих таки демонтировали. Не обошлось и без символизма – сначала отпала голова у российского рабочего, когда скульптуру пытались приподнять. Затем пытались спилить постамент, на котором были установлены фигуры. Тоже оказалось непросто.

Но специалисты нашли выход – спилили основание самого памятника. Буквально, искоренили и сняли скульптуру!", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также он  отметил, что так и украинцы "должны вырвать и выгнать врага и российского оккупанта из нашей земли".

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