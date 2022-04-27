Министерство социальной политики Украины выступило с разъяснением касательно выплат внутренне перемещенным лицам для погашения коммунальных расходов.
Об этом сообщила в Telegram пресс-служба ведомства.
Министр Марина Лазебная отметила, что помощь предоставляется в размере 3000 гривен в месяц для детей и людей с инвалидностью, а также в размере 2000 гривен - для других лиц. Всем, кто имеет право на эту помощь и до конца апреля подаст заявление на ее получение, государство перечислит помощь за два месяца – март и апрель.
С мая 2022 года помощь будет предоставляться двум категориям внутриперемещенных лиц:
Лазебная сообщила, что на сегодняшний день более 2 миллионов человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица после внедрения военного положения. На сегодняшний день в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах есть информация относительно 3,4 миллионов человек.
Из них более 2 миллионов – это люди, вынужденно переместившиеся после военного положения. И из них 1,9 миллиона – вынужденно переместились впервые.