ВОЙНА В Украине россия усиливает наступление, ожидается эскалация на Криворожском и Николаевском направлениях – Минобороны Украины

2022-04-27 20:30

россия наращивает темпы проведения наступательной операции, заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. Об этом он сказал во время брифинга по ситуации на фронте 27 апреля.

По данным Минобороны Украины, основной целью российских войск остается установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержание устойчивого сухопутного коридора в аннексированный Крым.

«Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически на всех направлениях агрессор оказывает интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, и оккупант готовит дополнительные подразделения для участия в боевых действиях», – сообщил Мотузяник.

Украинские военные зафиксировали 138 самолето-вылетов воздушно-космических сил России, из них, по меньшей мере, 38 – для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях.

На Слобожанском направлении Россия продолжает обстреливать Харьков, пытается установить полный контроль над селом Большая Камышеваха, что в 20 километрах юго-западнее Изюма, а также захватить поселок Курулька в 20 километрах к югу от оккупированного города.

Россия продолжает наращивать группировку ракетных войск в Белгородской области России, в районе Дегтярного, в 30 километрах от границы с Украиной, развернули батарею оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

В Донецкой области российские войска сосредоточились на наступлении на Северодонецком, Попаснянском, Кураховском направлениях, пытаются взять под полный контроль Попасную, Рубежное и развить наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск. Продолжаются обстрелы блокированного Мариуполя.

На Таврическом и Южнобужском направлениях Россия удерживает занятые рубежи.

«Ожидается активизация боевых действий на Криворожском и Николаевском направлениях, в районах Осокоровка, Трудолюбовка, Нововоронцовка, а также Правдино и Таврическое соответственно. Здесь целью оккупанта является выход на административные границы Херсонской области», – сообщаил представитель Министерства обороны Украины.

Украинское командование фиксирует длительную угрозу ракетных и авиаударов с территории Беларуси. Также, по сведению, «в целях усиления административного полицейского режима в пограничную зону в Беларуси и Брянскую область дополнительно введены подразделения из состава Росгвардии».

«В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы с Украиной, чтобы сковать наши войска», – отметил спикер украинского ведомства.

По данным Минобороны Украины, в Черном море продолжают находиться четыре корабля Черноморского флота с крылатыми ракетами «калибр», их суммарный залп составляет до 28 ракет.

Утром 27 апреля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что российские войска с целью наращивания своей группировки перебросили с территории российской Белгородской области в город Изюм две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск.