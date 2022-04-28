ВОЙНА В Украине Для восстановления Украины Евросоюз мобилизует все имеющиеся ресурсы

2022-04-28 10:27

Евросоюз мобилизует все имеющиеся у него ресурсы для восстановления Украины, включая сотрудничество на местном и региональном уровнях. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я всем сердцем поддерживаю предложение президента Зеленского о привлечении на основе партнерства городов и регионов Европейского союза к этим усилиям по восстановлению…Сила Европы основана на том, что наши граждане неустанно работают над улучшением повседневной жизни и улучшением будущего наших детей в городах, поселках, деревнях и районах. Наши города и регионы обладают опытом и знаниями в области восстановления и управления повседневной жизнью горожан. И мы хотим поделиться этим опытом с вами", - цитирует главу ЕК Интерфакс-Украина.

По словам фон дер Ляйен, сотрудничество "на всех местных и региональных уровнях позволит ускорить восстановление Украины".

"Мы экспоненциально расширим количество городов-побратимов и регионов-побратимов между нашими двумя народами. Вы можете рассчитывать на огромную солидарность граждан Европы в поддержку Украины. И я знаю, что мы также можем рассчитывать на Комитет регионов ЕС, который активно связывает наши местные и региональные сети в Европейском союзе с их украинскими коллегами", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

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