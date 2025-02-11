ВОЙНА В Украине Украина начала резко увеличивать импорт природного газа из стран ЕС

2025-02-11 10:26

Украина сохранила импорт газа на уровне 16,3 млн кубометров, продолжив закупки на рынке ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что импортируется 7,1 млн. кубометров газа из Венгрии, 7,3 млн кубометров из Словакии и 1,8 млн кубометров из Польши.

Украина начала резко увеличивать импорт газа на прошлой неделе после того, как в последние месяцы россия нанесла ряд ракетных ударов по объектам украинского газового сектора.

Напомним, в январе рф запустила десятки ракет и беспилотников в западной части Львовской области, где находятся газовые хранилища, и в Харьковской области, главном регионе добычи газа в Украине.