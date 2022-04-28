ВОЙНА В Украине Село, которое спасло Киев от оккупации: опубликовали фото затопленного Демидова

2022-04-28 22:00

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров опубликовал фото затопленного села Демидов, которое спасло Киев от российской оккупации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Федорова.

Цитата

"Затопление села спасло Киев от оккупации. На фотографиях видно, как вода поглотила дома многих жителей села Демидова, что к северу от Киева", - написал министр.

Детали

Федоров отметил, что украинцы затопили село вместе с огромными полями вокруг него, создав болото, которое дало украинской армии время на подготовку к обороне Киева.

Сейчас жители борются с последствиями сильного половодья. По словам пенсионерки Антонины Костученко, никто ни о чем не жалеет.

"Мы спасли Киев!" – говорит она с гордостью.