ВОЙНА В Украине Украинские силы освободили стратегически важное село под Харьковом

2022-04-30 10:00

Украинские силы освободили село Русская Лозовая Харьковской области, которое является стратегически важным населенным пунктом. Об этом сообщил журналист Денис Казанский, украинская разведка подтвердила информацию.

Сообщается, что силами штурмового подразделения ГУР Минобороны под руководством командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского освобождено от оккупантов село Русская Лозовая.

Сейчас село полностью под контролем ВСУ.

"Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков-Белгород. Именно из этого пригорода во время оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова", – сказано в сообщении.