ВОЙНА В Украине У России нехватка высокоточных ракет – Finаncial Times

2022-04-30 19:00

Российская армия значительно израсходовала запасы высокоточных ракет, и сейчас у оккупантов проблема: санкции союзников и невозможность промышленных линий РФ быстро перейти на производство в новых условиях привели к дефициту этого типа вооружений. Об этом со ссылкой на источники в США пишет газета Finаncial Times.

"Их запасы ограничены, они истощаются, и мы видим, как им приходится подвозить "Калибры" с хранения на различных стратегических направлениях. Это указывает на признаки того, что запасы высокоточного оружия у них сокращаются", — сказал один западный чиновник, имея в виду крылатые ракеты морского базирования.

Газета отметила, что основная часть ракетных ударов РФ в этой фазе вторжения сосредоточена в зоне ООС и Мариуполе.

Другой американский собеседник FT заявил, что большинство приказов о нанесении ударов носят "тупой, а не высокоточный" характер: "Мы считаем, что это говорит о проблемах с пополнением [высокоточных боеприпасов], с которыми россияне сталкиваются".

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27 апреля в Минобороны ВСУ заявили, что Россия выпустила по Украине около 1300 высокоточных ракет. По данным Forbes, суммарная стоимость 1500 ракет (их оценка количества) – около $7,5 млрд. Пентагон говорит о 1900 ракетах.

По словам представителя США, продвижение России на Донбассе "постепенное и неравномерное", так как захватчики встречают жесткое сопротивление сил обороны и на ходу "пытаются извлечь уроки из предыдущих ошибок".

Американская разведка считает, что оккупантам удалось продвинуться юго-восточнее и юго-западнее Изюма и в сторону Славянска и Барвинково, и теперь РФ "медленно" перебрасывает войска из Мариуполя на север. Пентагон считает, что оккупанты "отстают от своего графика по окружению украинских сил на Донбассе" как минимум на несколько дней.

"На самом деле они даже близко не соединяют север с югом, потому что украинцы продолжают сражаться", – сказал топ-чиновник Минобороны США.