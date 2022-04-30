ВОЙНА В Украине Война может закончиться через две-четыре недели: генерал назвал условия

2022-04-30 21:30

 

Остановить войну в Украине можно чрезвычайно быстро, но при некоторых условиях.

Такое мнение высказал генерал армии Украины, председатель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

"путин пытается повысить ставки, еще продвинуться по ряду направлений, взять Мариуполь, пройтись еще мощнее, как он считает, по Донецкой и Луганской областях до границ, Херсон и Запорожскую область получить, как южный коридор. И на этом, соответственно, вести переговоры. Это будет сложный процесс, но здесь многое зависит от успеха Вооруженных сил Украины.

Вторая составляющая — это мощное давление, которое осуществляет и США, и страны Европы, и Эрдоган, который провел переговоры с путиным, и Гутерреш, генеральный секретарь ООН. В перспективе мы видим, что будет задействован и председатель КНР Си Цзиньпин, который тоже будет формировать свою позицию, которая бы освещала его как участника стабилизации мировых процессов, включая Украину и россию. Занимать вроде бы посреднический формат.

Если этот формат сработает вместе с потугой Вооруженных сил Украины и потугой дипломатической, тогда есть перспектива прекратить войну чрезвычайно быстро. Это может быть две-четыре недели. Если этот формат сорвется, будет затяжная война", - говорит Маломуж.

subscriber subscriber

Еще по теме

рф назвала новую цель войны против Украины

2022-04-30 22:00

ЕС может ввести эмбарго на импорт урана из россии: Германия поддержала санкции

2022-04-30 16:30

Данилов: Путин может остановить войну в любой момент, подписав капитуляцию

2022-04-30 11:30

Бойцы "Азова" отчитались о потерях армии рф в Мариуполе с начала полномасштабной войны

2022-04-30 10:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

рф назвала новую цель войны против Украины

2022-04-30 22:00

Война может закончиться через две-четыре недели: генерал назвал условия

2022-04-30 21:30

Макрон пообещал Зеленскому "усилить" поддержку Украины вооружением

2022-04-30 21:00

У российских оккупантов паника от одного упоминания о Чернобаевке

2022-04-30 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

рф назвала новую цель войны против Украины 2022-04-30 22:00
Война может закончиться через две-четыре недели: генерал назвал условия 2022-04-30 21:30
Макрон пообещал Зеленскому "усилить" поддержку Украины вооружением 2022-04-30 21:00
У российских оккупантов паника от одного упоминания о Чернобаевке 2022-04-30 20:30