ВОЙНА В Украине По оккупированному острову Змеиный ВСУ нанесли серьезный удар

2022-05-01 11:30

В результате удара было уничтожено значительное количество вражеской техники и 42 оккупанта, сообщает оперативное командование Юг.

ВСУ снова нанесли удар по оккупированному острову Змеиный. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщило оперативное командование Юг.

Сообщается, что в результате удара было уничтожено:

▪️три российские зенитные установки;

▪️зенитно-ракетный комплекс Стрела-10;

▪️машину связи - серверную с телекоммуникационным оборудованием;

▪️ 42 оккупанта.

Напомним, несколько дней назад ВСУ разбили вражеский пункт управления на Змеином.