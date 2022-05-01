ВОЙНА В Украине После ливней с грозами в Украину придет потепление: синоптики дали прогноз на весь май

2022-05-01 17:00

Май преподнесет украинцам множество погодных сюрпризов в виде холодных ночей и ливней с грозами.

Прогноз погоды в Украине на последний месяц весны озвучил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в мае будут преобладать северо-западные и западные воздушне потоки со стороны Скандинавии, а также Северного и Норвежского морей. Более того, количество осадков в последний месяц весны будет на 10-35% ниже от климатической нормы.

Наиболее засушливыми регионами, где осадков в конце весны почти не ожидается, станут Одесская, Николаевская, Винницкая и Тернопольская, из-за чего в областях возможны пожары. Кибальчич утверждает, что во второй половине мая возможны шквалы и грозы, а в Карпатах - небольшой снег. Более того, синоптик не исключает ночные заморозки в первой декаде мая.

Еще один народный синоптик Станислав Щедрин призывает украинцев не ждать тепла в первых числах месяца. До 3 мая в большинстве регионов температура воздуха днем не будут превышать +16 градусов, а ночью - от +3 до +7.

С 4 по 10 мая в Украине ожидаются шквалы и ливни с грозами. Однако, как утверждает Щедрин, вместе с осадками в страну зайдет небольшое потепление, из-за чего столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

"Если же говорить о более стабильном потеплении, то к середине второй декады мая его ждать не следует", - подытожил синоптик в общении с журналистами.