Мир Президент Финляндии рассказал о ситуации вокруг страны из-за будущего вступления в НАТО

2022-05-01 17:30

 

Он не исключил, что возможное вступление страны в НАТО приведет к появлению новых баз России.

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что будущее вступление его страны в НАТО может привести к усилению границ Россией.

Как заявил он в интервью газете Ilta-Sanomat, не исключино, что РФ начнет наращивать военное присутствие в Балтийском регионе.

По его словам, сейчас на восточной границе образовался вакуум почти на тысячу километров без военного присутствия.

"Россия, возможно, будет группировать или создавать новые базы, войска, а также вооружение в этом районе. Это стало совершенно понятно", – сообщил Саули Ниинистё.

Кроме того, он рассказал о ситуации на Балтийском море. По его мнению, присутствие там российских военных может быть усилено.

Президент считает, что во время его визита в Стокгольм 17–18 мая Финляндия и Швеция уже будут ясно понимать свои позиции по вступлению в Североатлантический альянс

Отметим, Ниинистё выступает за вступление в альянс и намерен представить свою позицию по НАТО не позднее 12 мая. Он уверен, что если Финляндия вступит в НАТО, то у нее будет надежная гарантия безопасности.

По словам Нийнистё, его мышление изменилось в декабре, когда российский лидер Владимир Путин потребовал от Финляндии конкретных соглашений о том, что НАТО не будет расширяться на восток.

Требования Путина, сказал Ниинистё, показывают, что Россия рассматривает Финляндию, как и Швецию, в качестве части своей сферы влияния.

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