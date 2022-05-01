ВОЙНА В Украине Геноцид, лагеря и захват территорий. россия стала автором новой идеологии - рашизма, - Подоляк

2022-05-01 19:00

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что РФ официально является автором новой реакционной и человеконенавистнической идеологии - рашизма. Которая отличается от нацизма тем, что российская нация полностью поддерживает варварские убийства и разрушения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Подоляка.

"Россия настолько "уверена" в своей правоте, что внутри страны и на временно оккупированных территориях остервенило, истерично, с помощью толп полицейских задерживает участников даже одиночных пикетов, на которых люди держат в руках или пустые плакаты, или с надписью "Нет войне", - написал он.

При этом, как отметил Подоляк, РФ использует слезоточивый газ, бронетранспортеры, автоматическую стрельбу из стрелкового оружия в центре городов юга Украины, чтобы защититься от массовых проукраинских митингов протеста.

"(Россия - ред.) отключила свою страну от любых альтернативных средств коммуникации, в частности социальных сетей. Сейчас спешно пытается отключить связь и интернет на юге Украины, чтобы везде попытаться поставить толстую и крикливую z-пропаганду", - замечает он.

В свою очередь он обратил внимание, Россия панически перекрашивает по всей своей территории желто-голубые цвета.

"Правильно, ни желтый, ни синий современной коричневой России не подходят", - подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что на оккупированных территориях ключевой идеей стало восстановление памятников Ленину.

"Оказалось, что этот раритет является единственным z-символом нового "русского мира". Ну, кроме обязательного "воровства унитаза". Кстати, российский воин с унитазом - памятники новой России", - пишет Подоляк.

Он также обратил внимание на то, что все мировые звезды поддержали Украину, заявив, "на стороне России нет никого. Вообще. Изгои потому что".

"Россия теперь официально является автором новой реакционной и человеконенавистнической идеологии - рашизма. При всей схожести с нацизмом - геноцид по признаку иного гражданства, фильтрационные лагеря, массовые преднамеренные убийства мирных граждан, оправдание убийств и захвата чужой территории своей "избранностью" - рашизм отличается осознанным массовой согласия нации (русского общества) на максимально варварские убийства...Россия добровольно и в короткие сроки изолировала себя от мира и убила все свои пропагандистские фишки десятилетия - русская культура, русский мир, русская весна, День Победы, российский спорт, российская пропаганда и прочее. Все это мертво отныне", - резюмировал Подоляк.

Напомним, недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что сутью так называемого "русского мира" являются массовые убийства крылатыми ракетами.