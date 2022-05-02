На россии в соседней с Украиной Курской области обрушилась конструкция железнодорожного моста, сообщил губернатор региона, пишут российские СМИ.
На 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор обрушился мост. На месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП.
Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов, которые перевозили вооружение, боеприпасы и живую силу противника.
Ранее аналогичная ситуация почему-то произошла под Белгородом. Мост тоже устал или же просто курил.