ВОЙНА В Украине Буча получит полмиллиона евро на восстановление от итальянского фонда Cesvi

2022-05-02 13:32

Итальянская гуманитарная организация Cesvi выделяет первые полмиллиона евро на восстановление украинской Бучи и планирует собрать больше благодаря благотворительным взносам.

Фонд выделяет первые 500 тыс. евро на восстановление коммунальной инфраструктуры и объектов социальной сферы Бучи.

В то же время, сумма на восстановление Бучи будет увеличена за счет благотворительных взносов, которые фонд привлекает от частных и государственных доноров, в частности от муниципалитета города Бергамо, где находится его штаб-квартира.