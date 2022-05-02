ВОЙНА В Украине Оккупанты ищут слабые места у ВСУ на юге: сводка генштаба на 2 мая

2022-05-02 17:00

Идут 68-е сутки войны Украины с российскими оккупантами. Россияне наступают на Востоке Украины и пытаются выйти на административную границу Херсонской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения ВС Беларуси продолжают прикрывать украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях.

"Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории республики Беларусь", - предупредили в Штабе.

На Северском направлении враг из минометов обстреливал позиции наших войск в районе Сеньковки Черниговской области.

На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы Харькова и населенных пунктов Уды и Прудянка.

На Изюмском направлении оккупанты продолжают наступать на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Противник продолжал обстрелы наших войск.

На Донецком направлении россияне наступают практически вдоль всей линии столкновения.

На Лиманском направлении противник обстреливал наши войска на рубеже Лиман – Северск с целью вытеснения их с занимаемых позиций и создания условий наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении основные усилия враг сосредоточил на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк.

На Попаснянском направлении россияне пытались улучшить тактическое положение в районе Попасной. Они переместили туда перемещения одну одной батальонно тактическую группу с Мариупольского направления.

На временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей враг развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы для наращивания системы противовоздушной обороны.

На Таврическом направлении оккупанты перегруппировываются и наращивают составляющие систем огневого поражения, оборудуют позиции, пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Южнобужском направлении враги пытаются выйти на административную границу Херсонской области и ищут слабые места в нашей обороне. В районе Николаева оккупанты провели воздушную разведку с применением трех БПЛА и обстреливал наши подразделения из артиллерии.

За минувшие сутки подразделения противовоздушной обороны поразили десять БПЛА "Орлан-10".

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 10 атак российских оккупантов.

Были уничтожены: