ВОЙНА В Украине На украинских АЗС за последние дни взлетели цены на топливо и автогаз

2022-05-02 21:30

Бензины в розницу подорожали на 1,95 грн/л, ДТ - на 2 грн/л, автогаз - на 29 коп.

На украинских АЗС подорожали бензин и автогаз.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Розничные сети АЗС в период с 29 апреля по 2 мая откорректировали цены на бензины и дизельное топливо с учетом торговой надбавки, определенной правительством.

Бензины в розницу подорожали на 1,95 грн/л, ДТ - на 2 грн/л.

Так, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 1,95 грн/л, до 36,05 грн/л. Дизельное топливо в этих сетях подорожало на 2,00 грн/л, до 40,66 грн/л.

Также откорректировали цены такие сети как AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", UPG, KLO, "Автотранс" и другие.

К тому же средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла на 2 мая на 29 копеек – до 30,87 грн/л.

На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 49 и 48 коп./л - до 30,99 и 30,98 грн/л соответственно.

На 1 грн/л увеличили цены SOCAR, Mango и "Катрал".

Кроме того, на 0,3-0,5 грн/л подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нафта", "Автотранс", UPG и BVS.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос дефицита топлива 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.