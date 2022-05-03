ВОЙНА В Украине видео Во вторник, 3 апреля, продолжится эвакуация мирного населения из осажденного Мариуполя

2022-05-03 09:34

Эвакуация мирного населения из осажденного Мариуполя продолжится во вторник, 3 апреля. Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Telegram.

"Официально. Эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста на завтра согласована эвакуация мирного населения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация начнется в 07:00 утра. Точка сбора – Луначарское кольцо возле Бердянска.

Напомним, в мае в Мариуполе началась эвакуация граждан с территории комбината Азовсталь при поддержке ООН и Красного Креста. Она прошла удачно. В безопасности сейчас более 100 украинцев.

.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Полк Азов показал уникальные кадры операции по спасению людей в Мариуполе

2022-05-02 08:25

Бойцы "Азова" отчитались о потерях армии рф в Мариуполе с начала полномасштабной войны

2022-04-30 10:30

В Мариуполе могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии с наступлением жары

2022-04-28 18:00

Разведка уточнила потери врага в боях за Мариуполь

2022-04-23 21:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

видео Во вторник, 3 апреля, продолжится эвакуация мирного населения из осажденного Мариуполя

2022-05-03 09:34

Оккупанты назначили "мэром" Бердянска осужденного за педофилию

2022-05-03 08:26

видео Если будет ядерный удар. Буданов назвал два сценария окончания войны с рф

2022-05-02 22:00

На украинских АЗС за последние дни взлетели цены на топливо и автогаз

2022-05-02 21:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

видео Во вторник, 3 апреля, продолжится эвакуация мирного населения из осажденного Мариуполя 2022-05-03 09:34
Оккупанты назначили "мэром" Бердянска осужденного за педофилию 2022-05-03 08:26
видео Если будет ядерный удар. Буданов назвал два сценария окончания войны с рф 2022-05-02 22:00
На украинских АЗС за последние дни взлетели цены на топливо и автогаз 2022-05-02 21:30