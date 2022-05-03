ВОЙНА В Украине видео Во вторник, 3 апреля, продолжится эвакуация мирного населения из осажденного Мариуполя

2022-05-03 09:34

Эвакуация мирного населения из осажденного Мариуполя продолжится во вторник, 3 апреля. Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Telegram.

"Официально. Эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста на завтра согласована эвакуация мирного населения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация начнется в 07:00 утра. Точка сбора – Луначарское кольцо возле Бердянска.

Напомним, в мае в Мариуполе началась эвакуация граждан с территории комбината Азовсталь при поддержке ООН и Красного Креста. Она прошла удачно. В безопасности сейчас более 100 украинцев.

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