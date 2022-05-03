ВОЙНА В Украине фото + видео В Раде выступил Джонсон и пообещал Украине новую военную помощь - нардеп

2022-05-03 18:30

 

Глава правительства Британии рассказал о новых поставках оружия и выразил уверенность, что Украина победит.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 3 мая, обратился к Верховной Раде. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Он рассказал, что Джонсону ответил и впервые с начала войны выступил перед Верховной Радой президент Владимир Зеленский.

"Помимо слов поддержки и нового пакета военной помощи, включающего ракеты, радары контрбатарейной борьбы и прочее, премьер-министр Соединенного Королевства сказал главное: "Ukraine will win! Украина победит!" – написал Гончаренко.

Напомним, 9 апреля Джонсон побывал в Киеве и пообещал предоставить Украине 120 бронемашин и новые противокорабельные ракетные системы.

Ранее сообщалось, что Джонсон станет первым мировым лидером, который выступит перед Верховной Радой с момента начала конфликта.

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2022-05-03 18:30
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фото + видео В Раде выступил Джонсон и пообещал Украине новую военную помощь - нардеп 2022-05-03 18:30