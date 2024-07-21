Политика Джонсон обнародовал план, который Трамп может использовать для прекращения войны в Украине

2024-07-21 11:30

Джонсон заявил, что у Трампа будет огромный шанс не только исправить ошибки предшественника, но и увести мир вперед.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал мирный план, который должен "положить конец войне на правильных условиях для Украины и Запада".

Об этом он написал в своей колонке для издания Daily Mail.

"Я верю, что Трамп может положить ей (войне – ред.) край — на правильных условиях для Украины и Запада. Я подчеркиваю, что не могу быть уверенным, что именно он сделает в случае избрания. Но это то, что он может сделать ", – отметил Джонсон.

Джонсон заявил, что первоочередной задачей является "укрепление руки Запада и укрепление Украины". По его мнению, Дональд Трамп, в случае избрания на новый президентский срок, мог бы просто сделать то, что для него естественно, а именно прекратить бюрократическую волокиту и промедление; дать украинцам необходимые разрешения; а затем, когда Путин снова будет отброшен назад, он мог бы предложить соглашение.

Джонсон считает, что российский диктатор будет вынужден отступить по крайней мере на те границы, которые были фактически на момент полномасштабного вторжения 2022 года. После этого остальная Украина должна быть признана свободной и имеющей право присоединиться к ЕС и НАТО.

Он заявил, что у Украины сейчас есть миллион людей с оружием, которые уже хорошо научились пользоваться техникой НАТО и представляют собой самую эффективную силу против России. Когда война закончится, нет никакой причины, "почему украинским войскам не заменить часть из 70 000 американских военных, которые все еще находятся в Европе".

Джонсон заявил, что это позволит Трампу сэкономить деньги, вернуть своих военных домой, а европейцев подтолкнуть к тому, чтобы они больше выделяли на собственную оборону.

Британский политик также выразил уверенность, что диктатор Путин может заявить, что "специальная военная операция" – то есть вторжение – была успешной, и что он денацифицировал Украину. Для русскоговорящих могут быть предусмотрены особые меры защиты.

"Прежде всего, с Трампом в Белом доме существует реальная перспектива определенного глобального сближения с Россией, а с Путиным — возвращение к временам, когда Россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО. Но есть лишь один способ добиться такого результата — через силу. Вашингтон под руководством Трампа должен будет показать, что международные границы должны уважаться и что советскую империю нельзя восстановить силой", — отметил Джонсон.

Он отметил, что это означает поддержку украинцев до конца.

"Если бы Трамп был в Белом доме, я не думаю, что Путин был бы настолько безрассудным и преступным, чтобы вторгнуться в Украину. Никогда не забывайте, что именно Трамп, а не Обама или Байден, предоставил украинцам противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые имели решающее значение в битве за Киев в 2022 году. Трамп уже имеет опыт решительного военного вмешательства в интересах украинской демократии", — написал бывший британский премьер.

Джонсон заявил, что у Трампа будет огромный шанс, если он соберется на пост президента США, не только исправить ошибки предшественника, но и повести мир вперед.

"Дональд Трамп осознает риск: поражение Украины может иметь огромные долгосрочные последствия для Америки и мира. С другой стороны, победа Украины — при правильном использовании — может проложить путь, как это ни парадоксально, к новым и гораздо лучшим отношениям с Россией. Это было была бы большой победой для Америки и для всего мира", — заявил Джонсон.