ВОЙНА В Украине Контрнаступление ВСУ под Харьковом – оккупантов оттеснили на 40 км от города

2022-05-03 17:00

Постепенное освобождение населенных пунктов в Харьковской области срывает планы врага относительно наступления на Донецком направлении.

Украинские Вооруженные силы планомерно зачищают Харьковскую область от российских оккупационных войск и освобождают один за другим населенные пункты. На сегодняшний день ВСУ смогли оттеснить противника на 40 км от областного центра, пишет американский репортер со ссылкой на источники в Пентагоне.

В результате успешного контрнаступления украинцам удалось отодвинутую линию фронта от Харькова и тем самым сорвать планы России не только о захвате города, но и последующего наступления в зону ООС.

«Они надеялись получить Харьков и удержать его, чтобы продвинуться на Донбасс», – цитирует репортер высокопоставленного представителя обороны США.