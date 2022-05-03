Постепенное освобождение населенных пунктов в Харьковской области срывает планы врага относительно наступления на Донецком направлении.
Украинские Вооруженные силы планомерно зачищают Харьковскую область от российских оккупационных войск и освобождают один за другим населенные пункты. На сегодняшний день ВСУ смогли оттеснить противника на 40 км от областного центра, пишет американский репортер со ссылкой на источники в Пентагоне.
В результате успешного контрнаступления украинцам удалось отодвинутую линию фронта от Харькова и тем самым сорвать планы России не только о захвате города, но и последующего наступления в зону ООС.
«Они надеялись получить Харьков и удержать его, чтобы продвинуться на Донбасс», – цитирует репортер высокопоставленного представителя обороны США.