Мир Российский юрист спрогнозировал быстрый распад россии

2022-05-03 21:30

Возможно, распад РФ уже является неизбежным, но остается открытым вопрос, в какие сроки это произойдет.

Более реальным кажется то, что на развал России понадобятся месяцы, а не годы, поделился прогнозом политический деятель, кандидат юридических наук Марк Фейгин в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Возможно, распад (России - Ред.) уже неизбежен. В какие сроки - вот этот вопрос остается открытым. Я вот боюсь прогнозировать, но, тем не менее, повторяю - мне более реальным кажется месяцы, чем годы", - сказал собеседник.

Ранее Марк Фейгин говорил, что российского президента Владимира Путина "дожрет" его собственная паранойя.

До этого юрист сказал, что в РФ вся система власти "заточена" под главу государства, и без него там не смогут удержать ситуацию. Эксперт спрогнозировал, что западные страны сделают все, чтобы после Путина власть в России не заполучил такой же злодей.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля осуществили широкомасштабное вторжение в Украину. Почти весь мир поддержал Киев, ряд стран наказали РФ за войну в Украине и ввели против российской стороны новые санкции.