ВОЙНА В Украине видео Призрак Киева жив! Командование Воздушных сил ВСУ раскрыло тайну легендарного летчика

2022-05-04 13:34

Командование Воздушных сил ВСУ раскрыло тайну "Призрака Киева".

Ранее The Times сообщило о гибели украинского пилота Степана Тарабалки и назвало его "Призраком Киева" (сбившим более 40 российских самолетов), но в ведомстве опровергли информацию о его "позывном".

Как сообщило Командование Воздушных сил ВСУ, информация о гибели «Призрака Киева», кем СМИ назвали майора Степана Тарабалку, не соответствует действительности.

При этом в Командовании отметили, что «Призрак Киева» – не реальный человек, а «супергерой-легенда».



