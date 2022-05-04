ВОЙНА В Украине видео Призрак Киева жив! Командование Воздушных сил ВСУ раскрыло тайну легендарного летчика

2022-05-04 13:34

Командование Воздушных сил ВСУ раскрыло тайну "Призрака Киева".

Ранее The Times сообщило о гибели украинского пилота Степана Тарабалки и назвало его "Призраком Киева" (сбившим более 40 российских самолетов), но в ведомстве опровергли информацию о его "позывном".

Как сообщило Командование Воздушных сил ВСУ, информация о гибели «Призрака Киева», кем СМИ назвали майора Степана Тарабалку, не соответствует действительности. 

При этом в Командовании отметили, что «Призрак Киева» – не реальный человек, а «супергерой-легенда».

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2022-05-04 13:34
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ВОЙНА В Украине

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видео Призрак Киева жив! Командование Воздушных сил ВСУ раскрыло тайну легендарного летчика 2022-05-04 13:34