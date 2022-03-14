ВОЙНА В Украине "Мы уничтожим каждого": "Призрак Киева" объяснил, почему российские оккупанты в Украине обречены

2022-03-14 21:00

Россия уже проиграла первую фазу войны, и чтобы прекратить вторжение окончательно, Украине необходимо уничтожить наиболее подготовленный руководящий состав противника.

Об этом заявил легендарный украинский пилот, которого окрестили "Призрак Киева", передает "Цензор.Нет". Фамилия героя не называется из соображений безопасности. Но после победы журналисты обещают раскрыть миру его личность.

По его словам, сначала русской армией в Украине командовали паркетные генералы. Теперь, как мы видим, говорит он, в Украину начали присылать тех людей, которые реально умеют воевать.

"Чтобы прекратить войну, нам нужно перебить наиболее подготовленный руководящий состав противника. И мы уже это делаем. Нам на правах анонимности слили данные кадыровских вожаков. Все они подтвердились. И мы эффективно отработали", – рассказал "Призрак Киева".

Он уверен, что российские оккупанты в Украине обречены, так как их сюда отправили в качестве смертников.

"Вы же сами слышали, как на пресс-конференции пленные российские летчики рассказывали, что знают о случаях, когда при катапультировании с подбитого самолета у них не раскрывались парашюты. Поэтому они и разбиваются вместо того, чтобы спасаться. Изучая места падения вражеских пилотов, мы неоднократно удостоверялись, что они погибли именно из-за этого. У нас две версии, почему это происходит. Первая – приказ специалистам инженерно-технического состава армии противника, чтобы подбитые не попадали в плен к нам. А вторая – возможно, это делают специально, сочувствуя нам" , – объяснил пилот.