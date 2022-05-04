Мир россия может призвать до 18 млн мобилизационного резерва: эксперт ответил, почему этого не будет

2022-05-04 19:00

Россия действительно может объявили мобилизацию, но не полномасштабную, а частичную и скрытно.

Такое мнение в совей колонке для "НВ" высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, комментируя предположения военных чиновников, как украинских, так и западных, что Путин может объявить 9 мая мобилизацию.

"Думаю, что ее не будет. Во-первых, что им делать с общей мобилизацией. Да, Россия может, по разным оценкам, до 18 млн мобилизационного резерва призвать. Но что делать с таким количеством людей в войске? Где столько взять вооружения? Их надо одеть, накормить, вооружить и все такое. Поэтому, я думаю, что всеобщей мобилизации в России не будет», - пояснил Жданов.

По его словам, в военном плане это не имеет смысла, а в экономическом плане будет для рф очень тяжело.

Однако Путин может объявить частичную мобилизацию, но скрытно, без помпы и распространения в СМИ.

Таким образом российские власти хотят избежать паники в стране.

"И частичная мобилизация возможна из приграничных с Украиной областей. Кстати, они там и проводят ее не так активно, а понемногу проводят операцию под чужим флагом, фактически, дегуманизируют Украину и показывают, будто это мы делаем у них там теракты», - добавил Жданов.

Напомним, ранее руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Кремль действительно может готовиться к тому, чтобы объявить 9 мая мобилизацию.

«Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них в наличии и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации», - пояснил Буданов.