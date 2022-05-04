ВОЙНА В Украине Украинские военные освободили 4 поселения на юге, а в Токмаке враг шьет форму украинских воинов – ОК "Юг"

2022-05-04 20:00

Не исключены провокации для дискредитации Вооруженных сил Украины.

Вооруженные силы Украины освободили четыре населенных пункта неподалеку от административной границы Николаевской и Херсонской областей. А во временно оккупированном Токмаке враг шьет форму украинских военных для использования в потенциальных провокациях.

Такой информацией поделилось оперативное командование "Юг" в свежем отчете на своей официальной странице на Facebook.

Оккупанты могут использовать форму ВСУ для дискредитации украинских защитников на временно захваченных территориях и внезапных нападений ДРГ на линии столкновения.

В ОК "Юг" также отчитались о боевых действиях за прошедшие сутки. Враг не предпринимал попыток активного наступления, но совершал обстрелы с использованием артиллерии и другой техники. Потери оккупантов за 3 мая составили: 47 человек личного состава, 2 зенитно-ракетных комплекса, 8 единиц автомобильной техники, 2 БПЛА, радиолокационная станция и дизель-генератор. ВСУ также уничтожили 7 складов и колонну противника с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Отдельно в ОК "Юг" упомянули ракетные удары рашистов. Две ракеты, которые были выпущены с Каспийского направления, попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области. Есть раненные и погибшие, хотя точное количество не раскрывается.

Первые три ракеты, выпущенные по Одесчине, сбили силы ПВО. В результате повторной атаки были повреждены объекты инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет.