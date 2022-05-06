ВОЙНА В Украине Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, на сколько затянется война против россии

2022-05-06 08:26

Война против фашистской россии не закончится в мае, она скорее всего будет продолжительной, считает секретарь СНБО Алексей Данилов. О возможных сроках войны он поговорил с журналистом Сергеем Ивановым.

"Если говорить сейчас об этой части "горячей" фазы войны, то я не являюсь оптимистом с точки зрения, что она закончится в апреле или мае. Это будет длительная война – и она еще будет продолжаться, к большому сожалению, на нашей территории", - сказал он.

Продолжительность войны будет зависеть от многих факторов, отметил Данилов.

"Прежде всего, от нашей армии, наших партнеров. Это надо признавать и отдельно об этом говорить, потому что без помощи партнеров нам было бы крайне сложно удержать эту российскую армаду, которая надвинулась на нас 24 февраля", - пояснил глава СНБО.

При этом нет никаких сомнений, что победа будет именно за украинским народом, который уже удивил весь мир своей стойкостью, волей к победе и умением уничтожать русских фашистов всех мастей и званий.