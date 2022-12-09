ВОЙНА В Украине У Зеленского впервые заявили, что война с рф не закончится только деоккупацией территорий

2022-12-09 10:27

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что война закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья рф.

"россия постепенно будет отходить к границам 1991 года, однако там, скорее всего, не остановится, потому что необходимо будет отойти в рамках действительно переговорного процесса.

Надо будет демилитаризовать определенную территорию у международных границ рф с Украиной. российские войска отойдут на километрах 50-100" от границы, так будут происходить события", - сказал он.