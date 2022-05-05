ВОЙНА В Украине ЗРК Stormer от Британии: какие цели он может уничтожать и чем поможет Украине

2022-05-05 20:30

Stormer HVM станет первым полноценным ЗРК, который будет передан ВСУ.

Украина уже в ближайшее время получит от Великобритании зенитные ракетные комплексы Stormer. Об этом объявил британский премьер-министр Борис Джонсон во время онлайн-обращения к Верховной Раде.

К тому же украинские военные уже прошли обучение, поэтому этот комплекс может сразу стать на боевое дежурство.

StarStreak и Martlet

В начале необходимо внести определенную ясность в то, какие зенитные системы уже переданы в Вооруженные Силы Украиной Великобританией. В частности, ранее сообщалось о переносных зенитных ракетных комплексах StarStreak, которые наши бойцы уже успешно используют несколько недель.

Но оказалось, что речь идет о ракетах Martlet, которые используются ту же систему наведения, но, в отличие от StarStreak, является полноценной ракетой.

Также Martlet, на практике, более приспособлен к пуску с ПЗРК, потому что у оператора банально больше времени для наведения. Ракета Martlet имеет скорость в 510 м/с, а дротики StarStreak – 1360 м/с. Казалось, чем быстрее, тем лучше, но не тогда, когда от этого зависит результат выстрела. Потому что оператор должен сразу после пуска довести ракету на цель и когда нужно уничтожить "Орлан-10", который висит на 500 метрах со StarStreak времени на это банально нет.

Совсем другое дело, когда пуск производится из зенитного ракетного комплекса, когда оператор использует полноценный пульт управления, со стабилизированным полем зрения.

Самоходный ЗРК Stormer

Именно поэтому для более эффективного использования StarStreak и был разработан самоходный зенитный ракетный комплекс. Его полное название – Stormer HVM (High Velocity Missile). И, на самом деле, Stormer просто это название гусеничного шасси.

Stormer HVM появился еще в 1997 году и, в отличие от многих других ЗРК, не имеет радиолокационной станции. Обзор воздушного пространства осуществляется всеракурсной оптической станцией с системой распознавания целей. Наведение – с помощью прицельного модуля с тепловизионным и лазерными каналами. Все это позволяет производить пуск совершенно незаметно для врага, потому что сам Stormer HVM ничего не излучает.

Пусковая установка рассчитана на восемь ракет Martlet или StarStreak, дальность стрельбы по которым составляет до 7 км. Фактически ближайший аналогом этого ЗРК в украинской армии - "Стрела-10". Но возможности Stormer HVM, за счет тепловизора, системы наведения и более современным ракетам – выше.

То есть на практике Stormer HVM должен усилить передний край обороны наших военных и обеспечить прикрытие от ударных вертолетов и штурмовиков армии РФ.

Характеристики Stormer HVM