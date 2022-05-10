ВОЙНА В Украине Русские оккупанты насильно депортировали уже более миллиона украинских граждан

2022-05-10 14:32

Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова заявила, что через фильтрационные лагеря на временно оккупированных территориях прошли уже более 1,2 миллиона украинских граждан, которых насильственно депортировали в кацапстан.

"Большое количество наших граждан, это касается, в частности, Мариуполя, свозятся в фильтрационные лагеря, расположенные на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей. В некоторых из них находятся более 20 тысяч наших граждан. Тех, кто не прошел фильтрацию, вывозят на россию, фактически принудительная депортация", - отметила Денисова.

Международный комитет Красного Креста до сих пор ведет переговоры с российской стороной о доступе к насильно вывезенным на россию украинцам.