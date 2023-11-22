ВОЙНА В Украине Враг снова перешел к тактике мясных штурмов, количество дезертиров резко возросло

2023-11-22 12:28

Рашисты пытаются вести наступательные действия по нескольким направлениям. Благодаря усилиям украинских защитников враг несет большие потери. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Александр Штупун.

По его словам, россия, несмотря на потери, продолжает пополнять штурмовые подразделения.

"Если охарактеризовать тактику врага, то это "возьми позицию или умри". Поэтому растет количество дезертиров", – рассказал Штупун.

По словам спикера, командование вражеской армии в отношении своих подчиненных применяет заградительные отряды и физическую силу, а иногда даже расстрелы.

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