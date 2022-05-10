ВОЙНА В Украине россия продолжает массово вывозить зерно в Крым

2022-05-10 20:00

Перевалка зерна в севастопольском порту стартовала еще в середине апреля, несмотря на несезон. При этом ранее Министерство обороны России закрыло гражданское судоходство в севастопольской зоне.

Россия продолжает вывоз похищенного в Украине зерна на свою территорию и в аннексированный Крым. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

«В Пологах Запорожской области зерно и семена подсолнечника, которые находятся в хранилищах, готовят к транспортировке в РФ. Также с этой целью изымается урожай, который зранился. Из Энергодара в направлении Каменки Днепровской, под охраной военных выехала колонна российских КАМАЗов и DAF, загруженных зерном. Конечный пункт назначения колонны – оккупированный Крым», – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, в селе Волохов Яр Харьковской области коллаборационисты помогают российским военным вывозить зерно из ангаров. Зерновозы отправляются на российскую границу.

Кроме того, по данным ГУР Минобороны Украины, 1500 тонн зерновых вывезено зерновозами (Крымзернотранс) из Малой Лепетихи Херсонской области в Крым.

Украинская разведка сообщила, что российские военные вывозят в Крым «большие объемы похищенных в Украине овощей – свеклу, картофель, капусту».

По данным разведки Минобороны Украины, в настоящее время значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря.

«Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока», – заявили в украинской разведке.

Как мы ранее сообщали, в Севастопольском порту 19 апреля началась перевалка зерна. В бухте Авлита, которая является частью Севастопольской бухты, у причала зернового терминала был пришвартован сухогруз, порт затянут завесой из белой пыли.

Отметим, что перевалка зерна в Севастополе обычно осуществлялась сразу после сбора урожая, погрузка весной – нехарактерна.

Также напомним, что перед началом полномасштабного военного вторжения в Украину, Министерство обороны России закрыло гражданское судоходство в севастопольской зоне, а также в северо-западной части Черного моря. О снятии ограничений не сообщалось.

То есть, любая перевозка грузов может осуществляться только с разрешения российских военных и под их контролем.