Экономика Украине в этом году аналитики прогнозируют рекордно низкий урожай пшеницы

2025-04-25 09:29

В Украине в этом году урожай пшеницы ожидается на уровне 17,9 млн метрических тонн. Это 13-летний минимум и на 23% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает аналитик Reuters Карен Браун со ссылкой на прогноз Министерства сельского хозяйства США (USDA).

Причиной снижения урожая является чрезвычайно сухая земля в период посева и низкая рентабельность производства, что привело к сокращению посевных площадей.

По данным Укргидрометцентра, местами в Одесской, Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях запасы продуктивной влаги были исторически низкими для ранневесеннего периода.

Согласно прогнозам, экспорт пшеницы из Украины в 2025-26 годах будет меньше половины от рекордного объема.

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