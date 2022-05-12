ВОЙНА В Украине В Черном море Россия потеряла еще один корабль - СМИ

2022-05-12 19:30

 

Российский флот, вероятно, потерял еще один корабль в Черном море. Об этом 12 мая сообщил 24 канал со ссылкой на источники в разведке.

Отмечается, что речь может идти о судне тылового обеспечения проекта 23120, которых у РФ всего два - Всеволод Бобров и Эльбрус.

По предварительной информации, в ночь на 12 мая один из указанных кораблей шел в направлении острова Змеиный. По неизвестным причинам на нем вспыхнул пожар.

Впоследствии проводилась операция по спасению экипажа, а обгоревший корабль пытался дойти до Севастополя. Предварительно, судно смогли пришвартовать в порту.

По имеющимся данным, оно получило серьезные повреждения.

Напомним, с начала мая ВСУ уничтожили у острова Змеиный несколько российских катеров, вертолет и подбили фрегат Адмирал Макаров.

По данным на 12 мая РФ потеряла 13 кораблей и катеров в войне с Украиной.

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