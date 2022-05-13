ВОЙНА В Украине Русские оккупанты хотят насильно присоединить Мариуполь к Ростовской области

2022-05-13 10:27

Российские оккупанты в Мариуполе намерены организовать "референдум" по присоединению к оркостану. Его проведение якобы запланировано на 15 мая. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, такую дату назвали на сайте города 0629.com.ua, также ее озвучивал самоназванный мэр.

"По всем признакам оккупанты намерены к прямой интеграции Мариуполя в Россию (вместе с "ДНР"). Первый шаг -переход на русский код мобильной связи. Теперь в "ДНР"должны зайти российские банки и учреждения высшего образования. По учреждениям высшего образования будет определен Россией отдельный перечень институтов, которые не только будут осуществлять зачисление детей с оккупированных территорий, но и непосредственно работать на территории области", - написал Андрющенко.

Также советник мэра говорит, что поступает информация о намерении организации впроведении референдума в Мариуполе до присоединения к России.

"Ранее сайт Мариуполя 0629.com.ua назвал дату 15 мая. Мы также неоднократно получали свидетельства источников, что самопровозглашенный мэр назовет именно эту дату. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть -продолжаем отслеживать и фиксировать", - резюмировал чиновник.

"В итоге можно утверждать об ускорении прямой аннексии Мариуполя к россии. Какие это даст нам последствия? Никаких. Для Мариуполя в оккупации? Думаю тоже",- говорится в сообщении.

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