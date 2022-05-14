ВОЙНА В Украине Эрдоган заявил, что Турция против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

2022-05-14 21:30

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддерживает решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО. Об этом сообщило агентство Reuters.

Цитата

"Мы следим за развитием событий относительно Швеции и Финляндии, но не придерживаемся положительных взглядов. (...) Скандинавские страны – это гостевые дома для террористических организаций. Они даже являются членами парламента в некоторых странах. Мы не можем быть за них", — сказал Эрдоган.

Добавим

Турция неоднократно критиковала Швецию и другие западноевропейские страны за их действия в отношении организаций, которые Анкара считает террористическими, в том числе курдских боевых группировок, а также последователей исламского священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, базирующегося в США.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего финского коллегу Саули Нийнисте с готовностью подать заявку на вступление в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Финляндия решит присоединиться к НАТО, процесс вступления будет гладким и быстрым.

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