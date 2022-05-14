ВОЙНА В Украине В море вышли все подлодки Черноморского флота рф – журналисты

2022-05-14 20:30

В море вышли все действующие подводные лодки Черноморского флота россии. Об этом сообщает корреспондент «Крым Реалии».

Детали

Так, сообщается, что в настоящее время в Южной бухте Севастополя причалы, у которых обычно стоят подводные лодки, пусты.

Всего в составе Черноморского флота россии шесть подлодок проекта «Варшавянка»: Б-261 «Новороссийск», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старый Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино».

Подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» (по кодификации НАТО – Improved Kilo) – тип многоцелевых дизель-электрических подводных лодок. Дальность хода в подводном положении: 400 миль на трех узлах, в режиме РДП на скорости 7 узлов – 7500 миль. Автономность составляет 45 суток. Экипаж – 52 человека, в том числе 12 офицеров.

Ранее

Как стало известно накануне, в Севастопольской бухте из главной базы Черноморского флота россии в море выведены почти все корабли, имеющие на борту ракетное оружие.